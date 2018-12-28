СМИ: силы асадитов вошли в Манбидж

В преддверие ожидаемого турецкого вторжения «самый верный союзник США» не подвел — YPG обратились за помощью к Дамаску.

«В связи с угрозами турецкого государства вторгнуться в северную Сирию и переселить его народ, подобно Аль-Бабу, Джараблусу и Африну, мы, как Отряды народной самообороны, после вывода наших войск из Манбиджа ранее, заявляем, что наши силы будут сосредоточены на борьбе с ИГИЛ* на всех фронтах на востоке Евфрата» - говорится в пятничном заявлении YPG, в котором прозвучал открытый призыв к Дамаску ввести свои войска в Манбидж.

«В связи с этим мы предлагаем сирийским правительственным силам, которые обязаны защищать одну и ту же страну, нацию и границы, установить контроль над районами, из которых были выведены наши силы, в частности Манбидж, и защитить эти районы против турецкого вторжения».

Дамаск не стал тянуть, и как сообщают многочисленные источники, силы режима (1-я и 5-я дивизии, а также Республиканская гвардия) совместно с российскими солдатами уже вошли в Манбидж и подняли флаг Сирийской Арабской республики над городом. По другим сообщениям, в сам город армия режима еще не вошла, но его представители уже там. Как сообщается, асадитская армия «гарантирует полную безопасность всем гражданам Сирии и другим жителям».

В официальном заявлении Дамаска призывают «объединить силы ради сохранения национального суверенитета». Звучать также заверения, что силы режима готовы уничтожить любых захватчиков.

Сирийская обсерватория по правам человека еще 23 декабря сообщила, что делегация Сирийских демократических сил посетила Москву. Кроме того, «Аль-Арабия» сообщила в понедельник об участии двух отдельных делегаций. Сообщалось также о переговорах между СДС и Дамаском.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов заявил агентству Bloomberg: «Россия также готова выступить посредником между Дамаском и сирийскими курдами на северо-востоке, находившимися под защитой США, чтобы обеспечить возвращение сирийских правительственных войск и возможный вывод турецких войск».

Более того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в среду, что Дамаск должен отвечать за территории, ранее принадлежавшие силам под руководством США, заявив: «Сирийское правительство должно контролировать эту часть своей территории».

25 декабря сообщалось, что асадитские силы появились неподалеку от Манбиджа. В регион, контролируемый СДС, прибыли 40 пикапов, два танка, грузовые автомобили снабжения и бронетранспортеры.

И хотя прозвучали сообщения о том, что Турция готова вот-вот начать свою операцию, дабы предотвратить ввод сил режима, операции пока что так и не случилось.

Сейчас, в Манбидже кажется собрались все, кто только мог — военный совет Манбиджа (управляемый PYD), силы режима, россияне, и даже американцы, которые все еще остаются внутри города.

В общем, такого слива хваленая революционная Рожава не испытывала даже в Африне. Если конечно не предположить просто, что на самом то деле, между «бастионом демократии» в виде секулярных левых социалистов из PYD-YPG и секулярных национал-социалистов из партии БААС не такая уж большая разница, что и подтверждает тот факт, что именно к силам Асада «курды» взывают всякий раз, когда им угрожает опасность. В конце концов, многолетнее сотрудничество РПК и семейство Асадов это хорошо известный факт.

Добавим, что по сообщениям от СДС соглашение с режимом включает в себя и территорию к востоку от Евфрата. Также есть сообщения о том, что YPG должны войти в состав Сирийской Арабской армии (то есть, вооруженных сил режима).

Но только ли Рожава была слита в Манбидже? Перспективы операции турок и ССА теперь становятся совершенно смутными. Конечно, можно сделать хорошую мину и сказать, что теперь то все в порядке, потому что никакого террористического государства под боком у Турции не будет, а с Асадом потенциально вообще можно договориться. Но намного ли это лучшая альтернатива, особенно если учитывать, что Турция когда-то едва не начала войну с асадовской Сирией из-за присутствия на сирийской земле РПК? И насколько вообще обосновано популярное турецкое убеждение, что и Дамаск и Тегеран сами настолько напуганы «курдским вопросом», что не дадут развернуться РПК?

В свете всего этого становится понятным, почему Реджеп Эрдоган, как сообщается, рекомендовал Трампу постепенный и осторожный вывод американских войск из Сирии. Вакуум, оставляемый американцами, очень быстро заполнится. И скорее всего, теми силами, которые будут гораздо менее щепетильны в отношениях с Анкарой.

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