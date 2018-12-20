4 часа езды по ушам

Ежегодное шоу под названием общение президента России Владимира Путина с журналистами прошло, как обычно.

Из интересного для себя россияне узнали, что налоги повышают, потому что казна государства полна (бюджетный профицит), а пенсионный возраст, потому что растет продолжительность их жизни. То есть, причин для беспорядков в России нет - в отличие от Франции. Там правительство увеличило цены на дизель и бензин "специально", а в России они, со слов Путина, повышаются сами, несмотря на то, что правительство пытается этого не допустить.

Вряд ли интересным можно считать очередное запугивание мира ядерной войной в фирменном путинском стиле. В частности, угрожая развивать российские ядерные вооружения в ответ на развитие американских, Путин добавил: "Пусть потом не пищат, что мы добиваемся каких-то преимуществ". Наверное, кого-то в мире это должно испугать или удивить, но едва ли такой эффект будет достигнут - в силу регулярной повторяемости этих ядерных угроз, к ним уже все давно привыкли.

Для нас особый интерес из этого шоу представляли ответы Путина на вопросы об убийствах наших единоверцев - братьев Гасангусеновых в Дагестане и Орхана Джемаля в составе группы журналистов в Центрально-Африканской Республике. В том, что первые были убиты российскими силовиками, нет сомнений ни у кого, более того, первоначально признавалось ими самими, пока они не решили повесить это убийство на неизвестных. С убийством Орхана, да помилует его Аллах, история похожая - не только он сам был убит, когда расследовал деятельность российских ЧВК в ЦАР, но потом, уже в России чуть не были убиты несколько человек, расследовавших уже его убийство. Но, со слов Путина, "по имеющимся данным на сегодняшний день, покушение (!) совершили какие-то местные группировки". Не иначе, как местные "ополченцы", которые приобрели оружие в местном "военторге".

Кстати, об "ополченцах" и "военторге". О них на этой встрече тоже зашла речь, а конкретно о ЧВК "Вагнера", которые обвиняются в совершении военных преступлений уже во многих точках планеты. На вопрос об этом Путин ответил вполне недвусмысленно: "Если они что-то нарушают, Генпрокуратура должна дать правовую оценку, если нет — вправе работать и продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты". Так и делают - продавливают, зная, что могут рассчитывать на полное понимание "их" бизнес-интересов руководством страны. Оно ведь за отечественный бизнес, как известно, стоит грудью - вот и отечественные производители это подтвердят.

Что касается убийства братьев Гасангусеновых, дело которых дошло аж до ЕСПЧ, то тут ответ Путина был абсолютно традиционен и предсказуем: "Я, честно говоря, первый раз об этом слышу, но обещаю, что уделю этому внимание и у Бастрыкина такое поручение будет". В общем, будут разбираться - как и с убийством журналистов в ЦАР и деятельностью ЧВК "Вагнер".

Вот в таком стиле в очередной раз и прошло это очередное шоу"национального лидера". Почти четыре часа манипуляций, откровенного издевательства над здравым смыслом, цинизма, периодических угроз и шуточек ниже пояса.