Россия признала незаконность убийства братьев Гасангусейновых

Правительство России считает, что расследование убийства братьев Гасангусеновых в Дагестане ведется эффективно и жалоба в ЕСПЧ по этому делу была неприемлемой и необоснованной, сообщают «Кавказ.Реалии».

Издание сообщает, что правозащитный центр "Мемориал", представляющий интересы отца убитых, оспорил позицию России.

Жалоба Муртазали Гасангусенова подана в Европейский суд по правам человека в ноябре прошлого года, в ней заявитель говорит о нарушении статьи 2 (право на жизнь) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В июне 2018 года она была коммуницирована и Европейский суд задал обеим сторонам вопросы о том, были ли братья Гасангусеновы убиты силовиками, и если да, было ли применение "летальной силы" строго необходимым; было ли расследование их убийства эффективным и имел ли заявитель эффективные средства правовой защиты.

В октябре этого года правительство России направило в Европейский суд ответы, в которых утверждается, что расследование преступления продолжается и ведется эффективно, а претензии заявителя необоснованы. При этом власти России признали, что применение "летальной силы" к Гасангусеновым не было необходимым, поскольку они не оказывали никакого сопротивления.

В этом плане дело братьев Гасангусеновых уникальное, отмечает член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов, поскольку ранее в таких случаях власти не отступались от первоначальной версии об убийстве террористов в ходе спецоперации. "У нас неоднократно возникали случаи, когда было очевидно, что убитые никакие не террористы, часто таких людей при свидетелях задерживали сотрудники правоохранительных органов, а потом их находили где-то в горах и силовики заявляли, что они убиты в спецоперации. И от российских официальных властей не удавалось добиться признания о том, что это не так. Поэтому этот случай уникальный. Тут сказалась и хорошая работа наших коллег-юристов из Дагестана, и давление общественности", - заявил Орлов.

"Мемориал" направил в ЕСПЧ свои ответы на вопросы суда, в которых отмечается, что заявитель настаивает на причастности силовиков к убийству его сыновей. Юристы правозащитного центра напоминают, что один из полицейских заранее знал, что Гасангусеновы были у себя на пастбище накануне убийства. В день совершения убийства братьев силовики из ФСБ, республиканского ЦПЭ и МВД по СКФО проводили в том районе спецмероприятия, что подтверждается официальными документами.

"Ну и, наконец, 'ликвидация членов НВФ' была выгодна и.о. начальника полиции района — вскоре после убийства пастухов он получил повышение", - пишет "Мемориал".

Правозащитники настаивают, что расследование преступления никак нельзя назвать эффективным, поскольку уголовное дело об убийстве открыли только через год и два месяца после преступления, и следствие до сих пор не проверило возможное участие сотрудников ФСБ в убийстве Гасангусеновых.

Напомним, братья 19-летний Гасангусейн и 17-летний Наби Гасангусеновы были убиты в ночь с 23 на 24 августа 2016 года в селе Гоор-Хендах Шамильского района Дагестана. По первоначальной официальной версии, они являлись боевиками и были убиты ответным огнем силовиков после оказания сопротивления, но родные и односельчане настаивали на том, что молодые люди были мирными пастухами.

Сначала было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и о незаконном приобретении оружия (статьи 317 и 222 УК РФ). Только в ноябре 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту убийства братьев — по статьям 105 и 222 УК РФ, а дело по статье 317 закрыли. Теперь российские власти настаивают на том, что Гасангусеновых убили неизвестные лица.