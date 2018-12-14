ФСБ против Абу Умара Саситлинского

Практически одновременно с публикацией нами второй части интервью с известным дагестанским проповедником Абу Умаром Саситлинским российские силовики устроили мощный информационный вброс, направленный на его дискредитацию.

Через сотни различных СМИ было растиражировано, что ФСБ разоблачило некую подпольную группу, собравшую и перечислившую из России 38 миллионов рублей т.н. Исламскому государству и (!) Джабхат ан-Нусре, запрещенным в РФ. Закулисным же руководителем этой группы "оказался" именно Абу Умар Саситлинский, который, только притворяется мирным проповедником и благотворителем, а "на самом деле" умудряется делать то, что не под силу никому - одновременно финансировать организации, которые какой уж год ведут между собой ожесточенную войну.

Вчера Абу Умар прокомментировал эту новость телеканалу "Новое время". Он охарактеризовал ее как шумный информационный вброс, сказав, что силовики не предали огласке имени ни одного из задержанных. И объясняется это, по-видимому, тем, что в ходе их акции не был задержан ни один из тех, с кем он действительно сотрудничает. То есть, налицо чисто показная пиар-акция, призванная создать неблагоприятный фон вокруг имени Абу Умара Саситлинского.

В связи с этим шейх высказал предположение, что эта информационно-устрашительная акция ФСБ стала ответом на публичное опровержение им инсинуаций в его адрес, в частности, в интервью нашему сайту.

Также отметим, что все это происходит накануне суда, в котором адвокаты шейха пытаются оспорить выдвинутые против него несуразные обвинения.

Таким образом, силовики явно дают понять, что намерены пресекать любые попытки популярного проповедника вернуться в легальное поле, даже находясь за пределами России. Что только подтверждает оценки, данные им в интервью нашему сайту, и о причинах его преследования, и о системной политике российских силовиков по нейтрализации всех самостоятельных и авторитетных фигур в российском исламском пространстве.