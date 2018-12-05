Наимджон Самеев тайно вывезен из России в Таджикистан

Мы сообщали уже о том, что в России был арестован бывший руководитель регионального отделения Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Наимджон Самеев. Как стало известно, Самеев был похищен спецслужбами Таджикистана и вывезен из России в Таджикистан. Об этом сообщает «Фергана» со ссылкой на правозащитную организацию Human Rights Vision Foundation (HRVF).

По данным правозащитников, во вторник, 4 декабря, Самеев был вывезен из России рейсом Москва — Душанбе, выполняемым авиакомпанией «Сомон Эйр». Эту информацию подтвердил сын Наимджона Самеева Абдурашид. Он уточнил, что его отца представителям таджикских спецслужб передали сотрудники Федеральной службы безопасности России.

«Данный случай оценивается как похищение гражданина Таджикистана с территории Российской Федерации с помощью коррумпированных представителей правоохранительных органов России и с участием спецслужб Таджикистана», — говорится в сообщении HRVF.

Ранее родственники 56-летнего Самеева обратились за помощью к адвокату Кириллу Жаринову, который направил обращение в Генеральную прокуратуру России с просьбой предотвратить высылку подзащитного «в рамках неизвестной процедуры».

Правозащитники уверены, что бывшему члену ПИВТ в Таджикистане грозят пытки, содержание под стражей без связи с внешним миром и несправедливое судебное разбирательство. «Власти Таджикистана не предоставляют адвокатов в случаях политического характера дел, судебные слушания в отношении политических заключенных проходят в закрытом режиме, а пытки применяются к ним даже до вынесения обвинительного заключения», — отмечают в HRVF.

Организация призвала российские власти провести расследование похищения Наимджона Самеева с территории России и принять соответствующие меры, а также обеспечивать безопасность пребывания в России иностранных лиц, преследуемых по политическим мотивам, в соответствии с нормами международных актов. HRVF также обратилась к мировому сообществу с призывом принять санкции против главы ГКНБ Таджикистана Саймумина Ятимова и министра внутренних дел Рамазона Рахимзода, под руководством которых, как считают правозащитники, происходят похищения граждан республики с территорий иностранных государств.

Напомним, что Наимджон Самеев был задержан на одном из постов в городе Грозный. Официально причина задержания не была озвучена, однако родственники Самеева полагают, что это сделано по запросу официального Душанбе. «Как и против десятков других бывших активистов ПИВТ, против Наимджона Самеева в Таджикистане было возбуждено уголовное дело, и он находился в международном розыске. Сотрудники чеченской полиции во время проверки его документов узнали о том, что он в списке разыскиваемых, и поэтому его задержали», — заявил один из них. Позже таджикистанца доставили под конвоем в Ставрополь и оттуда вывезли в Москву. По словам сына Самеева, российского гражданства у его отца нет.

Human Rights Vision Foundation — правозащитная организация, созданная в Голландии при участии проживающих в изгнании Хосият и Джамшеда Ёровых — брата и сестры Бузургмехра Ёрова, таджикистанского адвоката, отбывающего 28-летний срок по политически мотивированным обвинениям. Он был арестован после того, как стал защищать членов ПИВТ.