Один из бывших лидеров ПИВТ задержан в России

Наимджон Самеев, один из бывших лидеров Партии исламского возрождения Таджикистана был задержан в России. Об этом сообщает «Ахбор». Известно, что он жил в России последние несколько лет, и, по словам знакомых, разыскивался властями Таджикистана за прежнюю политическую деятельность.

Бывшего активиста задержали на одном из постов в Грозном (Чеченская республика) и под конвоем отправили в Ставрополь. Сейчас он находится в краевом управлении полиции.

Официальная причина задержания пока неизвестна, но знакомые Самеева полагают, что это сделано по запросу официального Душанбе. «Как и против десятков других бывших активистов ПИВТ, против Наимджона Самеева в Таджикистане также было возбуждено уголовное дело, и он находился в международном розыске. Сотрудники чеченской полиции во время проверки его документов узнали о том, что он в списке разыскиваемых, и поэтому его задержали», — заявил один из них.

Наимджон Самеев в 2000 году был избран депутатом Согдийского областного мажилиса от ПИВТ. В 2008-2012 годы он руководил отделением партии в Согдийской области, в 2012-2014 году — городской организацией в Исфаре. В 2014 году уехал на заработки в Россию, где проживал с тех пор.

«Он не занимался политической деятельностью и даже толком не работал в России, потому что боялся преследования. Почти все члены его семьи находились в России, но представители властей много раз ходили в его отчий дом в Чоркухе, спрашивая о его местонахождении», — рассказывают его знакомые.

Напомним, что Партия исламского возрождения Таджикистана была официально запрещена несколько лет назад, после мятежа, который устроил бывший замминистра обороны Абдухалим Назарзода. ПИВТ обвинили в причастности к этим событиям и планам по захвату государственных объектов. Более сотни сторонников партии были задержаны, десятки приговорены к лишению свободы, заместители главы партии Саидумар Хусайни и Махмадали Хайит осуждены пожизненно.

Руководитель ПИВТ Мухиддин Кабири покинул Таджикистан, опасаясь преследований. В его отсутствие в Таджикистане начали суд над ним, обвинив по 16 статьям Уголовного кодекса. Сам он отвергает все обвинения.

После запрета деятельности ПИВТ сотни членов и сторонников покинули Таджикистан. По подсчетам, около 10 тысяч уроженцев Таджикистана, значительная часть которых сторонники ПИВТ, за последние годы попросили политическое убежище в Евросоюзе.

Также сотни других бывших активистов ПИВТ живут в России и других странах СНГ. Лидеры ПИВТ, которая сейчас действует в основном в Европе, утверждают, что не ведут никакую деятельность в Таджикистане и в странах СНГ, чтобы не создавать проблемы для своих сторонников.