В Пакистане арестовали лидера недавних протестов против оправдания Асии Биби

Мы писали недавно о ситуации в Пакистане, когда по сути "безответственные проповедники" призвали к фактическому уничтожению государства, которое, по их мнению, якобы незаконно оправдало Асию Биби.

Кажется, государство все таки не оставило такие выпады без своего внимания.

В минувшую пятницу власти Пакистана арестовали лидера партии, которая нарушила повседневную жизнь общенациональными митингами после оправдания Асии Биби.

Сын Хадима Хусейна Ризви, лидера партии Техрик-э-Ляббайка (TLP), сказал, что его отца увезли в пятницу после ночного рейда на его религиозную школу в восточном городе Лахор.

«Полиция провела рейд в нашу школу и арестовала нашего уважаемого лидера», - сказал Саад Ризви агентству Reuters.

Согласно заявлению The Associated Press, TLP сказала в заявлении, что Ризви был арестован вместе с десятками сторонников.

Министр информации Пакистана Фавад Чодри сказал, что Ризви «был взят под стражу и переведен в гостевой дом».

«Это было вызвано отказом TLP отменить свой призыв к протесту 25 ноября. Это сделано ради защиты общественной жизни, собственности и порядка», - сказал министр.

Ризви призвал своих членов партии соблюдать «день мучеников» в воскресенье, проведя митинг в столице Исламабаде, сообщает газета Pakistan's Dawn.

Чодри, однако, добавил, что арест «не имеет никакого отношения к делу Асии Биби».

Напомним, что TLP была на переднем крае общенационального протеста против оправдания Асии Биби в прошлом месяце. Она требовала ее публичной казни, а основатель партии Мухаммад Афзал Кадри призвал к убийству трех судей Верховного суда, которые постановили ее оправдать.

Кадри также призвал к свержению правительства Пакистана из-за этих разногласий.

Протесты закончились только после того, как правительство согласилось на пересмотр в Верховном суде оправдания Биби.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан выступил по национальному телевидению, чтобы сказать, что решение Верховного суда будет окончательным и будет поддержано.

По словам адвоката Биби, шансы на отмену оправдательного приговора не велики.

Между тем до сих пор в Пакистане продолжаются спорадические, хотя и мирные, митинги, на которых призывают казнить Биби.

TLP также пообещала вернуться на улицы, если Биби покинет страну.

Пакистанское правительство неоднократно заявляло, что Биби находится в безопасном месте в Пакистане после освобождения из тюрьмы в центре Мултана в начале этого месяца.

Точное местонахождение 54-летней женщины неизвестно. Ее семья запросила убежище, которое было предложено несколькими странами, включая Канаду, Испанию и Францию.