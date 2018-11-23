Шиитский фанатик оскорбил могилу сподвижника Пророка

В Дамаске на историческом кладбище Баб аль-Сагир шиитский фанатик на камеру оскорбил могилу сподвижника Пророка (да благословит его Аллах и да приветствует), повелителя правоверных и фактического основателя Омейядского халифата, чью столицу он перенес в этот город, господина Муавийи, да будет доволен им Аллах.

Уверенное в своей безнаказанности ничтожество плюет в сторону захоронения великого полководца и правителя Ислама, попутно заявляя, что шииты будут править Сирией и всем миром.

Посмотрите на это видео - это истинное лицо торжествующего на руинах Сирии на русских и иранских штыках режима. Хотя, скорее всего, режим будет вынужден символически одернуть столь откровенного, обнажающего его лицо экстремиста, если, конечно, у его лидеров осталась хоть толика мозгов.

Тем не менее, мы видим, как шиитские экстремисты из их интернациональных банд, наводнивших страну со всего мира, благодаря чему Асад только и сумел спастись и вернуть себе 70% территории страны, и не собираются считаться с его липовой светскостью и нейтральностью в вопросах религии.

В этой связи хотелось бы прокомментировать разговоры о том, что после войны идеология режима будет дрейфовать от светского арабского национализма (баасизма), выявившего свою полную несостоятельность, в сторону т.н. "умеренного ислама" в понимании кровавого палача режима "муфтия" Хассуна.

Совершенно очевидно, что вся эта т.н. "умеренность" будет навязываться исключительно суннитам, включая в себя, в частности, болтовню о "сближении мазхабов", "суннитско-шиитском братстве" и т.п. и классификацию всего идущего с этим вразрез как "экстремизма", "такфиризма"и т.д. Шиитам же будут полностью развязаны руки для их оголтелой антисуннитской пропаганды, включая и оскорбления сахабов и жен Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует и да будет он доволен ими. Ну, разве что без выкладывания этого в интернет, если ума хватит хотя бы на это.

Все эти тенденции, на самом деле, обозначились еще до войны, побуждая к восстанию многих суннитов, но сейчас, когда режим удержался исключительно на шиитских штыках (и российских бомбах), проявляются в полный рост.

Но, ин ша Аллах, после тяжести придет легкость, явится истина и исчезнет ложь в лице марионеточного режима и его иранско-российских хозяев, и на земле сахабов и выдающихся мужей Ислама их имена снова зазвучат с почетом.