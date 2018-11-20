В Нигере нашли крупное нефтяное месторождение

Алжирская компания Sonatrach обнаружила новое нефтяное месторождение в районе Аль-Кафра в Нигере, сообщает агентство "Анадолу".

Как передает государственное телевидение Нигера, новое месторождение является крупнейшим в стране.

Sonatrach ведет разведку нефти на границе между Нигером и Алжиром с прошлого года.

Компания в апреле 2017 года сообщила, что на территории района Аль-Кафра есть нефтяное месторождение общей площадью около 24 тысяч километров.

В ближайшее время китайская компания начнет добывать 90 тысяч баррелей нефти в сутки в районе Агадем на юго-востоке Нигера.

По данным Министерства нефти Нигера, в настоящее время в стране производится всего 20 тысяч баррелей нефти в сутки.

Нигер, одна из беднейших стран Африки, также имеет богатые запасы урана. Любопытно, что Sonatrach, компания, которая принадлежит полностью государству Алжира, теперь будет осваивать крупнейшее месторождение Нигера в конкуренции с Китаем. Именно так выглядит "схватка за Африку" в XXI столетии.