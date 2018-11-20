Скончался многолетний амир Таблиги Джамаат

Лидер международного движения Таблиги Джамаат* Хаджи Абдуль-Ваххаб скончался в Лахоре в воскресенье в возрасте 95 лет после продолжительной борьбы с лихорадкой денге. Похоронная молитва (джаназа-намаз) была совершена в Рейвинде после вечерней молитвы в тот же день (эту молитву уже называют самой массовой джаназа в мире), после чего шейх был похоронен на кладбище, прилегающем к таблиговскому центру.

Хаджи Абдуль-Ваххаб поступил в больницу несколько дней назад, когда у него была обнаружена лихорадка денге. Сообщается, что он также страдал от астмы.

Премьер-министр Имран Хан выразил сожаление и скорбь по поводу смерти Хаджи Абдуль-Ваххаба, сообщает Радио Пакистан. Он выразил соболезнования семье шейха и сказал, что его служение в качестве религиозного ученого всегда будут помнить.

Федеральный министр по делам религий и межконфессиональной гармонии Нуруль Хак Кадри также выразил глубокую скорбь.

«Вклад Хаджи Абдуль-Ваххаба в религиозные дела всегда будут помнить», - сказал он.

Свои соболезнования выразили министр информации Фавад Чодри и главный судья Пакистана Мина Сакиб Нисар, а также различные лидеры партий, согласно Радио Пакистан.

Все они подчеркивают, что служение шейха делу распространения Ислама было бесценным и незаменимым.

Хаджи Абдуль-Ваххаб родился в пригороде Дели, в Индии, в январе 1923 года. Он окончил Колледж Исламия в Лахоре и поступил на гражданскую службу в качестве техильдара до раздела Индии.

После того, как он был вдохновлен речью Мауляны Ильяса Кандехляви, основателя Таблиги Джамаат, Хаджи Абдуль-Ваххаб присоединился к ТД и стал исламским проповедником в 1944 году, решив провести всю свою жизнь в религиозной проповеди. Он оставался с Мауляной Ильясом до самой его смерти.

После 1947 года он мигрировал в Пакистан вместе с несколькими другими спутниками и основал исламскую школу Мадрасса Арабия возле железнодорожной ветки Рейвинда. Он также оставил свою работу позже, чтобы полностью посвятить себя участию в ТД.

Хаджи Абдуль-Ваххаб считается одним из основателей Таблиги Джамаат и ближайшим учеником Мауляны Ильяса Кандехляви.

В 1992 году он сменил Хаджи Мухаммада Башира в качестве амира Таблиги Джамаата. Он оставался главой Шуры (совета), а также членом альянса «Аалми Шура» (Всемирный совет), базирующегося в Дели, Индия.

Хаджи Абдуль-Ваххаб неоднократно признавался одним из самых влиятельных современных мусульман мира. Он разделял это звание вместе с президентами, королями, премьер-министрами, султанами и эмирами, хотя сам никогда не занимал какой-либо политической должности. Все его влияние это результат многих десятилетий на пути получения и распространения знаний об Аллахе и Его Пророке (мир ему) и поощрения к этому миллионов других людей. Да смилуется над ним Аллах.

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