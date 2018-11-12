Чекисты в панике: собственная молодежь как источник угрозы

То, что для правящего Россией режима начинает представлять угрозу собственная же молодежь, было слишком очевидным выводом после череды недавних событий, чтобы он появился только у нас. Поэтому после истории с расстрелом техникума в Керчи и взрывом приемной ФСБ в Архангельске в набат забили на самом высшем уровне.

Так, выступая на одном из совещаний, директор ФСБ Александр Бортников комментировал произошедшее в тональности, близкой к истерике: "С этим надо что-то делать. Времени у нас нет. Надо принимать соответствующие меры. Свои предложения мы руководству страны обязательно доложим, практически доложили". Бортников подчеркнул, что проблема радикализации молодежи "должна решаться незамедлительно".

Однако чтобы бороться с врагом, его нужно знать. Вот, например, "исламский экстремизм" или "исламский терроризм" - понятное дело, что в эти категории "врагов народа" российские силовики могут включить любого принципиального и соблюдающего мусульманина. Но ведь в них не включишь иеговистов или навальнистов, поэтому эти группы уже рассматриваются отдельно. Но в данном случае, похоже, они не знают, и откуда угрозы ожидать. "...мы практически упустили "трудных подростков" и "трудную молодежь", которая подпала под влияние отдельных групп лиц и стала исповедовать такого рода взгляды - радикальных левых и правых, а где-то и вперемешку, так сказать, сумбур в голове, незнамо что... замес националистический, анархистский, левый, правый, исламистский", - в панике перечисляет Бортников все, что приходит в голову из усвоенного в годы учебы в Академии КГБ.

Страшно сказать, "люди, которые являются приверженцами тех или иных идей, объединявшиеся в группы, причем закрытые группы, преследуют цели противодействия существующей власти", - пугает Бортников. Но проблема для товарищей-чекистов гораздо сложней - если "группы приверженцев тех или иных идей", они в общем научились достаточно эффективно вычислять и нейтрализовывать (иногда способствуя самому их созданию, как было с делом "Нового величия"), то что делать с такими одиночками как "керченский стрелок" Владислав Росляков? Ведь, как показала его история, "переклинить" может не какого-то там оппозиционера, а человека, который еще недавно делал перепосты портретов "национального лидера" и славил "крымнаш".

На эти вопросы, естественно, у ФСБ ответов нет, а есть только панические заклинания общего характера. "В этом ключе будем активно работать - не только силовики, (но и) органы власти, гражданское общество, школа, где происходит достаточное количество таких проявлений. Это все упущения, которые имели место, и надо делать все, чтобы это исключить", - убеждает самого себя Бортников.

В общем, судя по заклинаниям директора ФСБ, будет оправдываться наш прогноз, данный в предыдущем материале по этой теме: "...можно не сомневаться, что вместо правильных выводов они в качестве реакции на последние инциденты будут совершать шаги, способные лишь усугубить их положение: больше контроля, больше репрессий, больше одурманивающей пропаганды. В результате чего будет только больше терроризма - на этот раз уже русского, история которого, кстати, насчитывает больше ста лет и своим масштабом не уступает той же "Аль Кайде", запрещенной организации в РФ".