Тюрьмы РФ: как сидят садисты и как сидят мусульмане

Тюремные скандалы в России в виде утечек информации о пытках то в одной, то в другой колонии в последнее время стали явлением чуть ли не ежедневным - еженедельным, так уж точно. Однако на этой неделе главная тюремная новость общенационального масштаба выглядела принципиально иначе - о том, как хорошо "сидит" один из заключенных.

Речь идет о Вячеславе Цеповязе (на фото), осужденном на 20 лет строгого режима в составе банды Цапка, на чьем счету дюжина убийств в станице Кущевка, включая женщин и детей. Как выяснилось, Цеповяз вальяжно рассиживается на кожанном диване в комнате отдыха, ест крабов с икрой, жарит шашлык. За какие заслуги? Приведем фрагмент из его же собственного признания в рамках его уголовного дела:

«Фермер мешал мне вести бизнес, подрывал мой авторитет. Поэтому я хотел, чтобы он мучился сам и видел, как мучаются его близкие. Мы выволокли его в зал — он еще дышал — и на его глазах расправились с остальными. Потом бросили тела в одну кучу, а сверху, на гору трупов, положили девятимесячную Амиру — внучку Аметова. Она живая была, плакала. Тела облили бензином и подожгли».

То есть, как видно, для новостей садистской карательной системы история с комфортными условиями отсидки Цеповяза - не исключение из правила, а его продолжение - он для нее свой, близкий по духу, и именно поэтому сидит в таких условиях.

А вот как описывает условия своей "отсидки" Аслан Черкесов, который не сжигал детей, не расправлялся с семьями тех, кто отказывался платить ему дань, а попал за решетку из-за убийства по неосторожности в драке с футбольным фанатом Егором Свиридовым. По одной из версий, драка началась после антикавказских реплик группы фанатов, в которой находился Свиридов, в адрес компании с участием Черкесова, по другой, агрессивно себя вели обе группы молодежи, но в любом случае очевидно, что убийство в драке невозможно сравнить садистской расправой над семьей, включая сожжение заживо ребенка, которое совершил Цеповяз. И тем не менее, вот что говорит в своем очередном обращении Черкесов (о его предыдущем обращении мы писали год назад).

Напомним также об истории Тагира Юсупова - 70-летнего мусульманина с букетом тяжелейших болезней, медленно и садистски убитого в СИЗО за то, что он сдавал свою квартиру людям, которые потом отправились в Сирию. И таких историй истязательств и убийств мусульман, которые в отличие от Цеповяза и пальцем никого не тронули, а сидят, например, за... публичную молитву как имам Махмуд Велитов - десятки, если не сотни.

Надо отметить, что новость про условия отбывания "наказания" Цеповязом стала известна СМИ исключительно благодаря его бывшей супруге Наталии Стришней, с которой у него возник конфликт на почве раздела его немалого имущества. Адвокат Цеповяза обвинил Стришнюю в клевете и в том, что она рассказывает небылицы, а представленные ей фото являются результатом монтажа.

Однако их достоверность подтвердили даже "правоохранительные органы". В частности, прокуратура обвинила руководство колонии в Амурской области, в которой сидит Цеповяз, в том, что та создала ему "необоснованно комфортные условия заключения", а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал дать этому "жесткую правовую оценку".

В свою очередь сам Цеповяз через своего адвоката посетовал на такое предвзятое отношение к себе. "Это получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами. Может, был какой-то повод и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник", - заявил он в свою защиту.