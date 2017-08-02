Аслана Черкесова пытают каждые 4 месяца

Аслан Черкесов, отбывающий наказание за убийство футбольного фаната Егора Свиридова в 2010 году, подвергается в колонии избиениям со стороны администрации каждые 3-4 месяца. Об этом сообщила его сестра Анна.

В последний раз его подвергли избиениям и пыткам, выведя в подвал ШИЗО. Его били по лицу и голове, швырнули на пол и стали наносить удары ногами по всему телу, прыгали по ребрам и т.д.

Все это происходит с Черкесовым уже почти 7 лет, которые он отбыл в заключении. Всего же он приговорен к из 20-ти. Отбывает наказание он в Красноярской колонии №31. При этом начальник ШИЗО Сергей Скобелин, со слов Черкесова, каждый раз заявляет ему, что живым он из колонии не выйдет и избивать его будут снова и снова.

Родственники Черкесова пытаются перевести его на родину, в Кабардино-Балкарию, в том числе, ссылаясь на то, что его больная и престарелая мать не может ездить на свидания в Сибирь. Но безуспешно.

Очевидно, в отношении Черкесова существует установка, причем, с самого центра. Напомним, что тогда на могилу к Свиридову, убитому в обычной уличной драке, приехал сам Владимир Путин. Вероятно, именно он и дал указание на счет того, каким должно быть отношение к Черкесову...

Отметим, что все это происходит традиционно для России, по-скотски. 20 лет в колонии и без того тяжелое наказание. Но даже, если исходить из того, что наказанием за убийство должна быть смерть, то смертная казнь не подразумевает, что человека надо убивать и истязать мучительно и медленно, год за годом. Если же человека приговорили к лишению свободы, то он имеет право провести это заключение в достойных человеческих условиях.

Но не в России, где такого понятия в принципе не существует. И где в отношении некоторых категорий заключенных (обычно мусульман) наряду с официальными приговорами выносятся неофициальные - из колоний их живыми не выпускать.