Алжир ответил молчанием на призыв короля Марокко к примирению

Алжир по-прежнему молчит в ответ на приглашении марокканского короля Мухаммада VI четыре дня назад участвовать в «взаимном диалоге для решения проблем между обеими сторонами». С другой стороны, алжирская пресса описала его призыв, как «маневр», «изменение тона» и «риторика умиротворения».

В своем выступлении во вторник король Мухаммад VI назвал отношения между двумя странами «непривычными и неприемлемыми», выражая готовность его страны провести «прямой и откровенный диалог с Алжиром для преодоления ситуационных и существенных различий, которые препятствуют развитию отношений между соседними странами».

Марокканский король предложил механизм, который мог бы стать практической основой для сотрудничества по различным общим вопросам, особенно в отношении инвестиционных возможностей и потенциала развития в регионе Магриба. «Такой механизм» будет способствовать укреплению взаимной координации и консультаций для разрешений региональных и международных проблем, особенно стратегии борьбы с терроризмом и иммиграции».

Официальные алжирские СМИ полностью проигнорировали речь короля в ходе ежедневного освещения различных международных событий, в то время как частные газеты освещали инициативу Марокко под различными углами.

Бывший министр связи Абдельазиз Рахаби исключил, что алжирские власти отреагируют на такое послание, которое в основном «направлено на внутреннее и международное общественное мнение». Рахаби сказал в четверг: «Я считаю, что случай, когда эта речь была доставлена ​​и сообщения, которые Марокко намерено передать в Алжир, не являются приемлемым уровнем. Ситуация была бы иной, если бы такое сообщение было передано случаю Дня трона».

Рахаби добавил, что «речь прозвучала накануне начала переговоров с Фронтом ПОЛИСАРИО под эгидой Организации Объединенных Наций и в присутствии Алжира и Мавритании в качестве наблюдателей. Я думаю, что передача послания в День Трона была бы явным знаком добрых намерений Марокко по проблеме Западной Сахары».

Напомним, что День Трона (Ид аль-Арш) это фактически главный национальный праздник в Марокко, когда торжественно отмечается восхождение короля Марокко на престол, а представители со всей страны (ахлюль-халли валь-акд) обновляют свой байат (присягу) королю. Традиционно, первыми, кто дает присягу королю в этот день, являются представители спорной Западной Сахары, так что для Марокко этот день служит символом марокканской власти над регионом и триумфа королевской династии. Рахбари же считает, что именно в этот день, когда короля слушает вся страна, он должен был обратиться к Алжиру.

В заголовке франкоязычноый алжирской газеты «Аль-Ватан» в ее последнем выпуске был поставлен вопрос: «Это последний маневр короля Марокко?» Газета обращает внимание на фон такой необычной речи «умиротворения», и время, когда Мухаммад VI решил передать свое сообщение, а именно - предстоящие переговоры с Фронтом ПОЛИСАРИО в Женеве. Газета задает вопрос, планирует ли король Марокко представить Алжир в качестве причины кризиса?

Газета EShorouk заявила, что «Марокко никогда явно не призывало к преодолению так называемых различий между обеими странами, хотя Алжир в первую очередь отрицает само существование спора с Рабатом», утверждая, что «в отношении конфликта в Западной Сахаре Алжир не считают себя частью конфликта, а скорее выступает как наблюдатель. Аналогичным образом Организация Объединенных Наций четко определила стороны конфликта, а именно Марокко и ПОЛИСАРИО».

Напомним, что в 1994 году Алжир закрыл свою сухопутную границу с Марокко после того, как Рабат обвинил алжирцев в нападении на испанских туристов в Марракеше, и ввел визы для граждан Алжира.

С тех пор алжирские власти уже несколько раз отклонили призывы Марокко открыть границу.

В заявлении, выданном министерством иностранных дел Алжира в середине 2013 года, были изложены следующие условия, на которых такое открытие границы может состояться: «Прекращение кампании по диффамации во главе с марокканскими официальными и неофициальными кругами против Алжира, искренне, эффективно и успешно бороться против потока наркотиков и контрабанды из Марокко. Тем не менее, Марокко должно уважать позицию алжирского правительства в отношении проблемы Западной Сахары, которую Алжир рассматривает как вопрос прекращения колониализма».

Вопрос Западной Сахары остается главным камнем преткновения в отношениям между Рабатом и Алжиром.