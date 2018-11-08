Король Марокко призвал Алжир к возобновлению диалога

Король Марокко Мухаммад VI выразил готовность провести переговоры с соседним Алжиром, давним региональным соперником.

В своем выступлении во вторник король сказал, что диалог необходим для преодоления разногласий между двумя странами, предложив создать совместный механизм политических консультаций для разрешения продолжающегося спора.

«Я хотел бы сегодня сказать очень прямо и ответственно, что Марокко готово к прямому и откровенному диалогу с нашей сестрой, Алжиром, с тем чтобы урегулировать временные и объективные разногласия, препятствующие развитию отношений между двумя странами , - сказал 55-летний монарх.

Король добавил, что Рабат готов рассмотреть инициативы, выдвинутые Алжиром, чтобы преодолеть политический тупик и восстановить полные связи, в том числе восстановление сухопутных границ.

Граница между Марокко и Алжиром, которая насчитывает около 1600 км, является одной из самых длинных закрытых границ в мире. Алжир закрыл свою границу с Марокко в 1994 году после того, как Рабат ввел визовые правила для алжирцев после смертоносной атаки на гостиницу «Атлас Асни» в Марракеше.

Король Мухаммад сказал, что механизм совместных консультаций позволит обеим странам проанализировать имеющиеся проблемы добросовестно, «используя открытую повестку дня без каких-либо условий или исключений».

Телевизионное обращение короля состоялось в 43-ю годовщину «Зеленого марша», когда тысячи марокканцев прошли по Западной Сахаре, требуя прекратить испанскую оккупацию марокканской (как они считали) территории.

Хотя испанское правительство добровольно отказалось от контроля над территорией в 1975 году, Фронт Полисарио, сепаратистское движение, поддерживаемое Алжиром, начал призывать к отделению.

Рабат утверждает, что территория является неотъемлемой частью страны.

Это вызвало серьезные разногласия в отношениях между двумя государствами, которые, к слову, являются основатели Арабского Магрибского союза, включающего также Мавританию, Тунис и Ливию.

Во вторник король Марокко намекнул, что позиция его страны останется неизменной и что ее решение снова присоединиться к Африканскому союзу - после отсутствия в течение 33 лет - было вызвано африканской идентичностью страны и не было нацелено на защиту своей позиции в отношении Западной Сахары.