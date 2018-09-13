Австрия требует от Турции освободить австрийского левого радикала

В турецкой столице Анкаре во вторник был задержан австрийский гражданин, студент политологии, журналист и автор леворадикального сайта Re:volt Макс Цирнгаст (Max Zirngast). Судя по обрывочным сведениям, Цирнгаста обвиняют в «поддержке террористической организации».

Цирнгаст после окончания бакалавриата по философии в Венском университете переехал в Турцию в 2015 году, чтобы продолжить учебу в области политологии в Ближневосточном техническом университете (ODTÜ) в Анкаре. С тех пор он регулярно пишет для многих разных, преимущественно левых изданий, на немецком и английском языках, а также для турецкого социалистического ежемесячника Toplumsal Özgürlük. Кроме того, как сообщает издание Jacobite (где он был постоянным автором) Цирнгаст был также «активным политическим деятелем в самых разных формах, от участия в избирательной кампании ДПН (Демократической партии народов — фактически легального крыла РПК) до проведения семинаров по Марксу и марксизму и организации альтернативных летних школ для детей из бедных семей».

Эта последнее предложение особенно примечательно, потому что здесь совершенно открытым образом говорят о том, что иностранный «журналист» Цирнгаст вовсе не был сторонним беспристрастным наблюдателем. Он является открытым сторонником леворадикальных идей и совершенно не скрывает своего отношения к РПК, которая признана террористической в Турции, но также и во многих странах Запада. В этом легко убедиться, если хотя бы просто пробежаться глазами по статьям Цирнгаста. Можно только удивляться, как человек с такими взглядами может продолжать жить и учиться в Турции, особенно когда тысячи иностранцев в Турции были арестованы и депортированы, даже если они были совершенно лояльны правительству Турции.

В связи с арестом Цирнгаста особенно позабавила позиция Австрии. В среду Вена призвала Анкару «объяснить» причину задержания Цирнгаста, а в четверг правительство Австрии потребовало немедленно освободить задержанного журналиста, заявляя, что его задержание это нападение на свободу слова и выражения. Напомним, что австрийское правительство Себастьяна Курца это те самые якобы «правые консерваторы», которые сражаются с «исламистской опасностью» в турецкой диаспоре у себя в стране. Оказывается, закрытие мечетей и изгнание диянетовских имамов, которые слова не сказали против австрийского государства, это совершенно нормально, потому что как сказал канцлер Курц - «Параллельные общества, политический ислам и радикализация не имеют места в нашей стране». А вот задержание в Анкаре австрийского гражданина, убежденного левого радикала, который несколько лет вел в Турции радикальную марксистскую пропаганду и не скрывал своих связей с террористической РПК, это наступление на свободу выражения? Понятна национальная солидарность, Вена заступается за своего гражданина, кем бы он не был и что бы он натворил. Но тогда к чему этот цирк с правом на свободу слова и выражения, если вы сами боретесь с параллельными обществами и радикализацией?

Впрочем, есть еще одно объяснение такому двуличию австрийского правительства — сущностной разницы между ультралевыми и даже самыми «правыми» и «консервативными» силами в Европе попросту нет.