Австрия закрывает мечети и изгоняет имамов

Правительство Австрии заявило в пятницу, что оно закрывает семь мечетей и планирует изгнать имамов в борьбе с т. н. «политическим исламом» и иностранным финансированием религиозных групп.

Канцлер Себастьян Курц, считающийся консерватором (он правда уже отметился легализацией однополых браков в стране, но гомофилия это почти неизбежная черта современных европейских "правых консерваторов"), сказал, что правительство закрывает турецкую националистическую мечеть в Вене и ликвидирует группу под названием Арабская религиозная община, которая управляет шестью мечетями.

Действия правительства основываются на законе 2015 года, который, среди прочего, мешает религиозным общинам получать финансирование из-за границы. Министр внутренних дел Герберт Кикль сказал, что вид на жительство около 40 имамов, работающих в ATIB, группе, которая контролирует турецкие мечети в Австрии, пересматривается из-за опасений относительно такого финансирования.

Кикль сказал, что в двух случаях разрешения уже отменены. Еще пяти имамам было отказано в визе в первый раз.

Предположительно, это решение связано с апрельским скандалом, когда в сеть попали фотографии с детской реконструкции битвы при Галлиполи в одной из мечетей. Дети были одеты в военные униформы, а некоторые играли «шахидов». Примечательно, что именно этот по сути националистический спектакль Курц и его правительство называют «политическим исламом», который якобы препятствуют интеграции. В действительности, как не относись к такому спектаклю, он скорее способствовал интеграции в Австрии, поскольку нарратив о Галлиполи отмечает союзнические отношения Вены и Стамбула в те годы, и флаг империи Габсбургов, кстати, точно также присутствовал в той мечети, как и флаг Османов.

Тем не менее, тенденция называть «политическим исламом» все что заблагорассудится, сохраняется. «Параллельные общества, политический ислам и тенденции к радикализации не имеют места в нашей стране», - сказал Курц журналистам в Вене. Он добавил, что полномочия правительства по вмешательству «в прошлом недостаточно использовались».

Пятничные меры являются «первым важным и необходимым шагом в правильном направлении», - сказал пророссийский вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, лидер Партии свободы. «Если этих мер недостаточно, мы при необходимости оценим правовую ситуацию здесь или там».

Поступок правительства Австрии ожидаемо возмутил правительство Турции. Так, Ибрагим Калын, представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сказал, что это решение «является отражением исламофобской, расистской и дискриминационной волны в этой стране».

«Это попытка напасть на мусульманские общины ради добывания дешевых политических очков», - написал в Twitter Ибрагим Калын. Он добавил, что «идеологически заряженная практика австрийского правительства нарушает универсальные правовые принципы, политику социальной интеграции, права меньшинств и этику сосуществования».

Сам Эрдоган заявил, что решение Вены способно, ни много ни мало, вызвать войну «между крестом и полумесяцем». «Говорят, они собираются выгнать наших людей религии из Австрии. Считаете ли вы, что мы не будем реагировать, если вы это сделаете?» - спросил он, согласно AFP. «Это означает, что нам придется что-то делать , - добавил Эрдоган, не уточняя, что именно предпримет Анкара. Впрочем, сложно представить, что именно Анкара может предпринять, но почти ни у кого нет сомнений, что Эрдоган попытается использовать ситуацию в своей предвыборной кампании.

Безусловно, нынешнее решение австрийского правительств является одной из пока что беспорядочных попыток европейских правительств переформатировать мусульманское присутствие в их странах. Австрия не так давно официально признала Ислам в качестве и теперь считает себя вправе формировать образ «австрийского ислама», каким он должен быть, по их мнению, в стране. Однако, что именно должен из себя представлять этот «австрийский ислам», и как он может быть совмещен с суннитской традицией, не ясно никому. Эксперты говорят, что попытки сверху навязать «австрийский ислам» или «французский ислам» скорее всего потерпят такую же неудачу как предпринятая некогда кемалистами попытка создать «турецкий ислам». И закрытие мечетей, равно как и изгнание имамов, в данном случае никак не поможет австрийскому правительству.