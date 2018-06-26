«Туркам, голосовавшим за Эрдогана в Австрии, лучше вернуться в Турцию» - австрийский чиновник

Турецкие мигранты в Австрии, которые помогли переизбрать президента Реджепа Тайипа Эрдогана, не принадлежат к Австрии, заявил высокопоставленный представитель австрийской партии свободы (FPÖ).

После частичного подсчета голосов, выяснилось, что около 72% турок в Австрии поддержали Эрдогана. По мнению заместителя главы FPÖ Йоханна Гуденуса, «этот результат выборов еще раз доказывает, что интеграция тысяч турок была неудачной неудачей».

«Всем тем, кто голосовал за Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции, явно лучше в Турции, чем в Австрии», - сказал он в своем заявлении.

В Австрии проживает около 270 000 человек с турецкими корнями. Среди них почти 107 000 человек имеют право голоса, и около половины из них подали свои бюллетени. Несложно подсчитать, что в общей сложности из числа австрийских турок за Эрдогана проголосовало меньшинство, несколько десятков тысяч человек.

Тем не менее, в австрийской столице турецкие граждане заполнили конференц-зал для проведения выборов и начали праздновать, как только Высший избирательный совет Турции (YSK) снял запрет на публикацию результатов выборов.

Эта радость австрийских сторонников Эрдогана сильно омрачила австрийских правых, но как мы писали, они сами сделали достаточно, чтобы в Австрии победил именно Эрдоган.