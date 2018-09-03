Саудовский чиновник подтвердил план по превращению Катара в остров

Высокопоставленный чиновник из Саудовской Аравии в пятницу очевидно подтвердил сообщения местных СМИ о том, что королевство рассматривает возможность выкопать канал, чтобы отделить полуостров Катара от материка и превратить его в остров, на фоне ожесточенного спора между соседями.

«Как гражданин, я с нетерпением жду подробностей реализации проекта острова Восточный Салва, этого великого исторического проекта, который изменит географию региона», - заявил в твиттере Сауд аль-Кахтани, старший советник наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана.

Власти Катара пока что никак не прокомментировали это заявление.

Кахтани упоминал в своем твиттере о проекте за последние несколько месяцев, но его твит в пятницу был самой яркой ссылкой на инициативу, которую многие критики отвергали как пиар-тактику, направленную на запугивание Катара, а не как серьезный план.

Сообщения о канале впервые появились на Sabq, новостном веб-сайте, близком к правительству, в апреле. По словам источников, Саудовская Аравия планирует построить военную базу и свалку ядерных отходов около 60-километрового канала размером 200 метров в ширину и 20 метров в глубину и простирающегося по всей границе с Катаром.

Стоимость оценивалась в 2,8 миллиарда риалов (747 млн. долларов США).

Последующие сообщения в газете «Мекка» в июне заявляли, что Эр-Рияд продвигается вперед по плану, и пять неназванных компаний приглашены участвовать в торгах по проекту, а победитель будет объявлен в сентябре.