Саудовская Аравия хочет превратить Катар в остров

Саудовская Аравия объявила о своем намерении создать канал в Салва на своей сухопутной границе с Катаром – проект, фактический превращающий Катар в остров.

В понедельник хорошо информированные источники в Саудовской Аравии обнаружили, что в Салва были удалены все паспортные и таможенные службы на границе с Катаром. Вместо этого предполагается построить новый морской канал, слухи о котором появились за несколько дней до этого дня.

«Весь проект канала будет финансироваться частными инвестициями из Саудовской Аравии и ОАЭ, при полном суверенитете Саудовской Аравии, а копать канал будут ведущие египетские буровые компании», - сообщила саудовская газета «Эр-Рияд» в своем выпуске в понедельник.

Источники добавили: «Саудовская военная база будет создана на границе между катарской границей и морским каналом Салва, а остальная часть будет преобразована в место захоронения ядерных отходов для саудовского ядерного реактора, строительство которого планируется Саудовской Аравией в соответствии с передовой практикой и глобальными экологическими требованиями. С другой стороны, на границе ОАЭ с Катаром будет ядерный реактор ОАЭ и место захоронение отходов».

По мнению геополитических экспертов, «создание саудовской военной базы между проектом морского канала Салва и катарской границей обеспечит Саудовской Аравии контроль над стратегическим районом острова Салва, который включает в себя территорию Катара. Это означает, что после этого проекта Катар перестанет быть независимым островом».

Канал будет тянутся на 60 километров, его ширина будет 200 метров, а глубина до 20 метров, и он пройдет по всей полосе вдоль границы КСА с Катаром. Предполагается, что проект будет стоить 2,6 миллиарда риалов (750 миллионов долларов США). Сейчас проект ожидает лицензирования, а строительство ожидается в течение 12 месяцев после его утверждения.

Практически ни у кого нет сомнений, что строительство этого канала значительно усугубит раскол между Катаром и Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом.

Что мы можем заметить на это? Даже Сайкс и Пико, эти символы разделения на Ближнем Востоке, не додумались до того, чтобы разделить страны каналами и ядерными свалками. Но саудовские власти считают, что это нормально.