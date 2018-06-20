Саудовская Аравия установила сроки для канала, который превратит Катар в остров

Торги по строительным проектам канала Сальва, который разделит Саудовскую Аравию и Катар, закончатся 25 июня, говорится в сообщении.

Победитель тендера, на который подали заявку пять международных компаний, будет объявлен не позднее, чем через 90 дней после истечения срока, сообщила саудовская газета Макка.

Амбициозный проект Саудовской Аравии направлен на создание водного канала вблизи границы Катара, который в конечном итоге превратит эмират в островную страну.

Согласно отчету, строительство будет завершено через год.

В понедельник Сауд аль-Кахтани, видный член Королевского суда Саудовской Аравии и советник принца Мухаммада бин Салмана, ретвитнул видео с подписью: «Начали копать канал Сальва. Поздравляем саудовский народ с этим замечательным проектом, который превратит небольшое террористическое государство Катар в остров ».

Сообщается, что власти Саудовской Аравии рассматривают возможность вырыть канал длиной 60 километров и шириной 200 метров, который будет находиться на глубине 15-20 метров на саудовской части острова Сальва, чтобы создать контейнерную базу для ядерных отходов, производимых будущими реакторами.

1-километровый участок земли к северу от канала, граничащего с Катаром, станет «военной зоной», которая окончательно прекратит наземную торговлю между двумя странами Персидского залива и ужесточит блокаду.

Ожидается, что проект обойдется в 750 млн. долларов и займет 12 месяцев. Он будет финансироваться частным сектором, а также инвестиционными органами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Кажется даже Израиль не додумался отгородиться от Газы ядерной свалкой.