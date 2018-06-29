Пакет Яровой: для силовиков переписку россиян будут хранить полгода

1 июля вступает в силу очередная реформа в рамках «пакета Яровой». Теперь операторы связи должны будут хранить записи разговоров и переписку клиентов до полугода.

Утвержденные камбином РФ правила хранения касаются всей информации, передаваемой пользователями в интернете: текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных электронных сообщений пользователей.

Согласно новому закону, организатор распространения информации в Интернете должен предоставлять правоохранительным органам электронные сообщения пользователей, зарегистрировавшихся или авторизованных с использованием сетевых адресов, определяемых как используемые на территории РФ. Это требование также распространяется на пользователей, указавших при регистрации или использовании функций коммуникационного Интернет-сервиса выданный в РФ документ, удостоверяющий личность, а также указавших российский номер телефона.

Кроме того, правила действуют в отношении находящихся на территории России пользователей (это определяется на основании географических данных от устройства о местоположении и затрагивает даже временно находящихся в стране пользователей).

Также это касается пользователей, о нахождении которых на территории РФ сообщили силовики.