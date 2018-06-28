В Крыму силовики задержали водителя жены Мустафы Джемилева

В Крыму новые обыски и задержания. На этот раз российские силовики нагрянули с обыском в дом водителя жены лидера крымскотатарского движения Мустафы Джемилева. Об этом сообщает объединение «Крымская солидарность» на своей странице в Facebook.

Обыск проходил в городе Бахчисарае в доме Ахтема Мустафаева.

По данным «Крымской солидарности», к дому Мустафаева силовики прибыли на четырёх микроавтобусах, улицу они оцепили.

В ходе обыска матери Ахтема стало плохо, однако, прибывших на место медиков «скорой» в дом силовики не допускали.

После обыска силовики увезли в местное УФСБ Ахтема и его отца, которого позже отпустили.

Крымскотатарский адвокат Эдем Семедляев выехал в управление ФСБ для оказания юридической помощи задержанному Ахтему Мустафаеву.