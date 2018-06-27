Минпросвещения РФ: оставить один урок родного языка в неделю

Рабочая группа министерства просвещения России составила новую учебную программу, по которой урокам родного языка отводится один час в неделю. Еще один час отведён урокам родной литературы. Программа отправлена на согласование в регионы страны. Об этом сообщает радио «Азатлык».

Документ подписан ведущим советником Департамента государственной политики в сфере общего образования Светланой Третьяковой.

Новая программа предполагает пятидневную учебную неделю и описывает количество часов для I-IV и V-IX классов.

В 1-4 классах для предмета «родной язык» отведен один урок в неделю, еще один урок отводится предмету «родная литература». Русскому языку отводится четыре часа, литературному чтению (русской литературе) предоставляется также четыре часа в неделю (в четвертом классе — три часа в неделю). Иностранный язык вводится со второго класса в количестве двух часов в неделю.

​Для 5-9-х классов предлагается два варианта учебной программы. В обоих из них предметам «родной язык» и «родная литература» отводится по одному уроку в неделю. В одном из вариантов в 9 классе урока «родная литература» нет вообще.

Что касается русского языка, то в одном из вариантов на этот предмет отводится четыре часа в неделю (в 8 классе — три часа), русской литературе отводится два часа (в 9 классе — три часа). Авторы программы также предлагают 2-3 урока иностранного языка в неделю, а в 6-9-х классах предполагается один урок в неделю второго иностранного языка.

Отмечается, что все вышеуказанные предметы входят в инвариантную (обязательную) часть образовательной программы. Государственные языки республик РФ в новой программе не указаны, сказано лишь, что эти учебные планы обеспечивают возможность преподавания госязыков республик.