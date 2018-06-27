Евкуров высказался о строительстве мечети, ставшей поводов для конфликта с муфтиятом

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров высказался о ситуации со сбором средств на строительство соборной мечети в Магасе, ставшим поводом для критики со стороны муфтията.

«Проект строительства Соборной мечети в Магасе будет обязательно доведен до конца. Сбор средств на сооружение, который стал поводом для спекуляций со стороны ряда лиц, осуществлялся через фонд «Азан», которым руководит Ахмед Паланкоев. В настоящее время все средства освоены», - заявил Евкуров.

Напомним, в начале месяца Рамадан муфтият Ингушетии высказал ряд претензий Евкурову, в частности, относительно строительства мечети в Магасе и отлучил Евкурова от мусульманской общины.

«Это просто лукавство. Они еще раз себя охарактеризовали перед населением, показали, кто есть кто. Для наших жителей объясню, что строительство Соборной мечети - это моя личная инициатива, и мы этот проект обязательно реализуем», - сказал Евкуров.