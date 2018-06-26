Муфтият Татарстана отозвал у производителей «халяльной» свинины сертификат

Комитет по стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана расторг контракт с ООО «Челны-мясо», которое выпустило в продажу свинину с этикеткой «халяль». Об этом на пресс-конференции заявил глава комитета Марат Низамов.

«В данном случае мы видим техническую ошибку, что на нехаляльную продукцию был нанесён рекламный стикер «халяль». Это было сделано без разрешения и согласования комитета ДУМ по стандарту «Халяль», — сказал он.

Он отметил, что была проведена служебная проверка, в ходе которой были уставлены факты, что свинина со стикером «халяль» не была полностью изъята из торговли. Представители муфтията приняли решение полностью отозвать свидетельство комитета и сертификат соответствия.

«Мы, дорожа своей репутацией и доверием потребителей, решили не работать с этим предприятием», — подчеркнул Низамов.

Напомним, «халяльную» свинину обнаружили на прилавках Татарстана на прошлой неделе. Эта этикетка «халяль» не являлась сертификатом Комитета по стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман Татарстана. Да и свинина, в принципе, не может быть халяль.

Президент Татарстана Рустам Минниханов также отреагировал на инцидент и в субботу поручил провести проверку продукции «халял», выпускаемой в Татарстане.