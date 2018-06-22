В Татарстане пообещали уничтожить «халяльную» свинину

В Татарстане в гонке за прибылью производители мясной продукции «Челны-мясо» наклеили на свинину этикетку с надписью «Татарское трио халяль». Бдительные мусульмане привлекли внимание общественности и СМИ к этому инциденту.

Комитет по стандарту халяль ДУМ РТ сообщил, что не разрешал использовать данную маркировку на продукции и направил компании уведомление о приостановке производства халяльной продукции. На предприятии пообещали уничтожить 143 кг продукции.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин прокомментировал инцидент с этикеткой «халяль» на свинине на своей странице в Instagram.

«Это настоящее преступление над чувствами верующих, которое бросает тень сомнения на всю халяль индустрию», – отметил муфтий.

Далее он рассказал, что одним из главных принципов производства халяль продукции является фактор доверия, которое зарабатывается долго и скрупулезно.

Такие скандалы отрицательно сказываются на развитии халяль сектора экономики и мусульманского бизнеса в целом, заявил он.

Камиль Самигуллин отметил быструю реакцию общественности на факт того, что «Челны-Мясо», без ведома комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ, наклеила на свою мясную продукцию стикер с надписью «халяль».

«Это яркое свидетельство того, что люди переживают за свою религию», — подытожил муфтий.