Алжир оставил в пустыне около 13 000 беженцев - доклад AP

За последние 14 месяцев Алжир оставил более 13 000 человек в пустыне Сахара, включая беременных женщин и детей, изгнав их без пищи или воды и заставляя их идти до границы с Нигером, иногда под дулом пистолета, под пылающим солнцем. Некоторые не смогли пережить это путешествие. Почти все респонденты из более двух десятков выживших, опрошенных информационным агентством Associated Press, рассказывали о группах, которые просто исчезли в Сахаре.

Другим приходится идти несколько дней, пока их не найдет спасательный отряд ООН.

Нерас; почти все более двух десятков оставшихся в живых, опрошенных информационным агентством Associated Press, рассказали о людях в своих группах, которые просто исчезли в Сахаре. AP приводит истории нескольких беременных женщин, которые родили в пустыне. Их дети погибли.

Массовые изгнания беженцев из Алжира начались с октября 2017 года, поскольку Европейский союз возобновил давление на североафриканские страны, чтобы предотвратить переселение мигрантов и беженцев на север в Европу через Средиземное море или пограничный забор с Испанией.

Представитель ЕС сказал, что Брюссель знает, что делает Алжир, но что «суверенные страны» могут изгнать мигрантов и беженцев, если это соответствуют международному праву.

В отличие от Нигера (откуда происходит большинство беженцев в Алжире), Алжир не берет средства ЕС, предназначенные для оказания помощи в условиях кризиса миграции и беженцев, хотя в 2014 и 2017 годах он получал помощь в размере 111,3 млн. евро.

В Алжире отсутствуют данные о насильственных высылках. Но число людей, которых изгнали в Нигер, растет с тех пор, как Международная организация по миграции (МОМ) начала вести подсчет в мае 2017 года, когда было изгнано 135 человек, и вплоть до апреля 2018 года насчитала 2888 человек.

В целом, по данным МОМ, через пустыню прошли 11 276 мужчин, женщин и детей.

По меньшей мере еще 2500 человек были вынуждены совершить подобный поход в соседний Мали, и неизвестное количество людей погибло в пути.

Беженцы рассказывали AP, что алжирская полиция обычно высылает партии по сотни человек за раз, в течение нескольких часов их везут на грузовиках к «нулевому километру», а затем высаживают в пустыне и показывают в сторону Нигера. При этом, у них забрали телефоны и деньги. Беженцы идут дальше, иногда их подгоняют выстрелами жандармы.

Некоторые люди не могли продолжать путь, их приходилось оставлять. Алиу Канде, 18-летний сенегалец, рассказывает, что из его группы в 1000 человек, десяток как минимум сдался, упав на песок. Больше их никто не видел. Остальным пришлось пройти путь с 8 утра до 7 вечера, до ближайшей пограничной деревни в Нигере.

Власти Алжира отказываются от комментариев. Но в прошлом Алжир отрицал критику в том, что он нарушает права человека, оставляя мигрантов и беженцев в пустыне. По словам алжирцев такие обвинения являются «злонамеренной кампанией», за которой стоят соседние страны.

Пустыню Сахара называют «быстрым убийцей», который к тому же оставляет мало доказательств. По своей смертоносности для беженцев, Сахара обогнала даже Средиземное море. По оценкам МОМ, на каждого человека, который, как известно, утонул, пересекая Средиземное море, в пустыне погибло целых два человека - потенциально свыше 30 000 человек с 2014 года.