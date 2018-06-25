Умер ветеран крымскотатарского движения

В Крыму умер ветеран крымскотатарского национального движения Сервер Караметов. 23 июня он попал в ДТП, был госпитализирован и скончался в больнице. Вместе с ним ехал еще один крымский татарин Энвер Арабаджиев, который получил различные травмы.

76-летнего Караметова соотечественники называли «старшим братом» и «отцом». Несмотря на возраст и болезни, он всегда приходил на акции в защиту прав крымских татар. Он посещал судебные заседания, на которых рассматривались дела крымских татар, участвовал в общественных акциях и не боялся высказываться о фактах преследования своего народа.

«Присущие ему настойчивость и бескомпромиссность в вопросах защиты национальных интересов крымскотатарского народа всегда вызывали искреннее уважение в его собеседниках», – отметил председатель запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Сервер Караметов стал особенно известен общественности после его одиночного пикета 8 августа прошлого года. В Симферополе он вышел к зданию суда с плакатом, в котором он обратился к Путину с призывом прекратить преследование крымских татар.

Такая смелая акция вызвала гнев блюстителей путинского порядка. Здоровые силовики схватили старика, страдающего болезнью Паркинсона, чего нельзя было не заметить по его состоянию, и силой потащили в машину.

Караметова отвезли в отделение полиции, составили акт, а 9 числа над ним состоялся суд. Старику вменили 2 административных нарушения: «нарушение порядка проведения одиночных пикетов» и «сопротивление сотрудникам полиции».

Суд присудил Караметову штраф в размере 10 000 рублей и 10 суток ареста.

Похороны Сервера Караметова состоялись 24 июня в городе Старый Крым. На джаназа-намаз собрались около 400 человек, которые не скрывали своих слез.

В социальных сетях пользователи отмечают вклад Сервера Караметова в защиту прав крымских и татар и пишут, что «Такие, как он, не уходят бесследно».