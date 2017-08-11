Россия пробила новое дно: 76-летнего старика посадили за плакат

8 Августа в Крыму силовики путинской России арестовали престарелого активиста. В этот день в Симферополе 76-летний Сервер Караметов вышел к зданию суда с одиночным пикетом. В его руках был плакат, в котором он обратился к Путину с призывом прекратить преследование крымских татар.

Такая смелая акция вызвала гнев блюстителей путинского порядка. Здоровые силовики схватили старика, страдающего болезнью Паркинсона, чего нельзя было не заметить по его состоянию, и силой потащили в машину.

Караметова отвезли в отделение полиции, составили акт, а 9 числа над ним состоялся суд. Старику вменяли 2 административных нарушения: «нарушение порядка проведения одиночных пикетов» и «сопротивление сотрудникам полиции».

Суд присудил Караметову штраф в размере 10 000 рублей и 10 суток ареста.

Так сегодня в Крыму отстаивают интересы путинского режима.

Стоит отметить, что на вопиющий факт произвола уже отреагировала Украина. В частности, секретарь МИД Марьяна Беца заявила:

«Россия пробила новое дно: 76-летний крымский татарин посажен за мирный протест».

Также глава представительства Amnesty International в Украине Оксана Покальчук назвала задержание пожилого гражданина со слабым здоровьем и его арест новым «гротескным примером» действий российских властей против активистов из представителей крымских татар. Она подчеркнула, что Караметова нужно освободить немедленно и безоговорочно.