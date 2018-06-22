Ингушетия: силовики неделю не выдают тело убитого ими Ибрагима Алиева

Родственники убитого после задержания Ибрагима Алиева более недели не могут получить его тело. Об этом сообщил сегодня Правозащитный центр «Мемориал». По его данным, силовики пока не ответили на письмо омбудсмена по этому поводу.

Напомним, утром 8 июня силовики провели обыск в доме 29-летнего жителя Назрани Ибрагима Алиева. Родственники рассказали, что Ибрагима избили, заставили подписать какие-то бумаги и увезли. При этом они утверждают, что обнаруженные в ходе обыска граната и самодельная бомба им была подброшена.

Через несколько дней родным Ибрагима Алиева силовики заявили, что он был убит якобы при попытке сбежать. Но тело его до сих пор не выдали.

Сегодня родственники Ибрагима Алиева вновь обратились в ПЦ «Мемориал» Они сообщили, что тело Ибрагима Алиева так и не выдали родственникам для захоронения. По словам двоюродного брата Ибрагима, Султана Алиева, все обращения в официальные структуры не приносят пока никакого результата.

Отметим, что брат Ибрагима Башир Алиев также задержан и находится в изоляторе, в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия) и 223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ. Родственники заявили о его невиновности.