Российсие силовики преследуют крымских татарок

В Крыму в последнее время становится неприятной практикой увозить в отдел женщин-крымских татарок и проводить с ними «беседы». Очередной такой случай произошел вчера в городе Алупка. Силовики ФСБ сначала провели обыск в доме Наджие Кайдановой, после чего увезли ее на допрос в управление. Об этом 20 июня сообщило общественное объединение «Крымская солидарность».

«Поступило сообщение о том, что в Алупке после обыска в домовладении Наджие Кайданову увезли в управление ФСБ. Супруг уехал вместе с ней для безопасности и сопровождения. Также к зданию ФСБ выехал отец Наджие», – говорится в сообщении.

По данным активистов, которые ссылаются на сведения родственников задержанных, Кайданову и супруга после допроса отпустили.

Как сообщается, в ходе обыска силовики изъяли всю технику, в том числе, телефон матери Наджие Кайдановой.

Активисты «Крымской солидарности» отмечают, что в 2016 году в доме Кайдановой уже проходил обыск, в результате которого российские силовики изъяли планшет и телефоны.

В начале этой недели в городе Старый Крым также была увезена на допрос крымская татарка Назифе Сейтумерова. В этот же день силовики допрашивали в отделе Фериде Аметову – жительницу села Журавки.