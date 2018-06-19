Госдеп требует от Кремля освободить всех политзаключенных

Государственный департамент США призвал российские власти немедленно освободить более 150 политзаключенных, которые находятся в заключении в местах лишения свободы в России. Об этом говорится в сообщении на сайте американского ведомства. В частности, в Госдепе США призвали РФ освободить главу грозненского «Мемориала» Оюба Титиева.

«Мы обеспокоены случаем правозащитника Оюба Титиева, преследуемого в Чечне по сфабрикованному делу о наркотиках», – отмечается в сообщении.

В заявлении упоминаются и другие узники совести, содержащиеся в российских тюрьмах. Это представитель религиозной организации «Свидетели Иеговы» Деннис Кристенсен, пятеро проповедников-сайентологов и больше десятка мусульманских последователей турецкого богослова Саида Нурси, труды которого запрещены на территории России. Также в Госдепе подчеркнули, что особенно обеспокоены судьбой четырех украинцев, которые держат голодовку, – Олега Сенцова, Станислава Клиха, Владимира Балуха и Александра Шумкова. Всего упомянуто более 150 человек.

«Мы призываем Россию немедленно отпустить всех политических заключенных и тех, кто преследуется по религиозным мотивам. Мы призываем прекратить подавлять инакомыслие», – говорится в документе.