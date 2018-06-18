Сионисты расстреляли палестинца на границе с сектором Газа

Сионистские военные убили палестинца на границе сектора Газа. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на слова представителя Минздрава Палестины Ашраф аль-Кудра.

По его словам, 24-летний Сабри Ахмад Абу Хыдыр был убит в результате выстрела сионистских военных на восточной границе сектора Газа.

Напомним, на прошлой неделе Генеральная Ассамблея ООН резко осудила Израиль за применение силы против активистов выступлений на границе сектора Газы и Израиля.

В специально принятой резолюции осуждаются насильственные действия сионистов в отношении демонстрантов, в ходе которых погибло не менее 200 человек и около 2000 получили ранения.