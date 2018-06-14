Генассамблея ООН раскритиковала сионистов за обстрел палестинских демонстрантов

Генеральная Ассамблея ООН осудила Израиль за применение силы против активистов выступлений на границе сектора Газы и Израиля. В результате действий сионистов погибло не менее 200 человек, среди них были журналисты и врачи.

В специально принятой резолюции осуждаются насильственные действия сионистов в отношении демонстрантов, в ходе которых было ранено не менее 2000 человек.

Сообщается, что в ООН приняли решение начать разработку механизма, позволяющего обеспечить безопасность, защиту и благополучие палестинского гражданского населения, находящегося в израильской оккупации.

В итоге, 120 стран Генассамблеи проголосовали за принятие резолюции, против документ проголосовали восемь стран.