Крымскую татарку будут судить за репосты в соцсети

Задержанной 13 июня в Ялте крымской татарке Элине Мамедовой инкриминируют «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды» за несколько репостов в социальной сети «ВКонтакте», датированных 2014 и 2015 годами.

По словам ее адвоката Алексея Ладина, уже назначена психолого-лингвистическая экспертиза.

«Экспертизу будет проводить эксперт Кудасова, с которой я неоднократно сталкивался по другим подобным уголовным делам в Крыму. Я уверен почти на сто процентов, что ее заключение подтвердит версию следствия. Поэтому планирую привлечь независимого специалиста», – отметил Ладин

Он уточнил, что Мамедову будут судить по ч.1 ст. 282 УК России (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, совершенные в интернете).

Напомним, в доме, где проживала 27-летняя Элина Мамедова 13 июня силовики ФСБ РФ провели обыск, после чего ее увезли в Следственный комитет. После допроса ее отпустили под подписку о невыезде.