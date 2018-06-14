События

Крым: после обыска силовики задержали крымскую татарку

14 июня в 15:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Крыму в посёлке Аутка г. Ялта российские силовики провели обыск в доме крымскотатарской семьи. После этого была задержана Элина Мамедова. Силовики обвиняют ее в совершении преступления по ч.2 ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).  Об этом сообщает инициативная группа «Крымская солидарность» на своей странице в Facebook.

Активисты сообщили, что Элину Мамедову увезли в Следственный Комитет, там она ожидала своего адвоката. По последним данным, девушку отпустили под подписку о невыезде.

Комментарии 0