Похищенный силовиками житель Ингушетии убит

Житель Назрани Ибрагим Алиев, о котором мы писали ранее, убит при попытке сбежать, заявили силовики. Брат Ибрагима Алиева Башир задержан и находится в изоляторе,



Напомним, 8 июня в Ингушетии силовиками был похищен местный житель Ибрагим Алиев, об этом рассказал его родственник Султан Алиев.

Султан написал открытое письмо, которое направил с соответствующие силовые ведомства. Он сообщил, что в дом его двоюродного брата Ибрагима Алиева 8 июня приехали на военной технике силовики спецслужб и, проведя обыск, якобы обнаружили самодельное взрывное устройство и гранату. Жестоко избив его, силовики ФСБ забрали Ибрагима Алиева с собой. О местонахождении Ибрагима родственники ничего не знали и заявили о его похищении.

Обстоятельства смерти Ибрагима Алиева по версии силовиков стали известны его родным на встрече с главой республики Юнус-Беком Евкуровым и сотрудником ФСБ 12 июня. Днем ранее родных Алиева, вызвали в Совбез, обещая разобраться в ситуации с задержанием мужчины, которого близкие не смогли найти ни в одном из подразделений силовых структур, сообщил 14 июня Правозащитный центр «Мемориал».

Как объявили родственникам Алиева, Ибрагим был убит при попытке к бегству после того, как схватил во время допроса ножницы со стола и бросился на следователя с криком «Аллаху акбар».

Вызвавшие родственников Алиева 11 июня представители Совбеза Ингушетии предложили им разыскать брата Ибрагима Башира и доставить его в правоохранительные органы. На встречу с Евкуровым 12 июня они привели Башира. По данным родных, Башир Алиев страдал слабоумием, и в настоящее время находится в изоляторе временного содержания.

Тело Ибрагима до сих пор не выдали родным для захоронения.