В Дагестане осужденным за экстремизм запрещают покидать республику на время ЧМ-2018

В Дагестане силовики берут у ранее осужденных по экстремистским статьям людей расписки о невыезде на время чемпионата мира по футболу за пределы республики. Об этом сообщает «Новая газета».

Отмечается также, что силовики проводят «разъяснительные беседы» с местными жителями, состоящими на профилактическом учете МВД, о том, что в ходе проведения ЧМ-2018 им нежелательно покидать пределы республики.

По данным СМИ, подписавший расписку человек обязуется «не выезжать за пределы Республики Дагестан в период с 10 июня 2018 года по 20 июля 2018 года».

Опрошенные «Новой газетой» местные жители, которые состоят или ранее состояли на профилактическом учете, рассказали, что участковый беседовал с ними и «советовал» не выезжать из республики до окончания чемпионата. В частности, местный житель Зуяутдин Увайсов, находящийся на учете МВД, рассказал, что ему звонил участковый и интересовался, собирается ли он во время ЧМ-2018 выезжать из Дагестана. Мужчина ответил ему, что не может заранее этого знать. Полицейский заявил, что это нежелательно до окончания соревнований.

При этом сами местные силовики, как отмечает издание, отрицают факт сбора расписок.