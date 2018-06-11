В Москве силовики ограбили мусульман на крупную сумму

На прошлой неделе силовики в Москве провели несколько рейдов, в ходе которых они подвергли мусульман, преимущественно выходцы из республик Средней Азии, избиению и задержанию. Об этих событиях ранее сообщал на своей странице в Facebook правозащитник Бахром Хамроев.

Стали известны подробности рейда 7 июня в продовольственном центре «Фуд Сити». По данным правозащитника, в ходе этой «операции» силовики неплохо обогатились.

«В ходе рейда силовики забрали из касс торговых точек выручку в общей сумме более 21 млн. рублей. Кроме того, с одной из точек были вывезены силовиками 17 дорогих сотовых мобильных телефонов на общую сумму более 1,5 млн. рублей, а также дорогие флаконы благовоний. Со слов потерпевших, этот антиисламский акт был проведен исключительно в отношении узбеков, таджиков, киргизов и дагестанцев», - сообщает правозащитник.

По мнению Хамроева, действия силовиков – это настоящих грабеж. «На фоне кризиса силовики совершают беспредел, грабя мусульман. Под предлогом борьбы с экстремизмом и терроризмом параллельно идет самофинансирование так называемых борцов с терроризмом. У нас имеется достаточно информации о совершении сотрудниками правоохранительных органов, в частности, подразделения ОМОН, преступлений, на основании которых мы будем просить надзорные органы возбудить уголовные дела», - заявил Бахром Хамроев.

Напомним, 7 июня в продовольственном центре «Фуд Сити» в Москве силовики провел «операцию», в ходе которой они интересовались, какую мечеть посещают задержанные. «После чего их отвели в сторонку и спросили, кто из задержанных находится без трусов. Многим мусульманам было невдомек, к чему такой вопрос, почему этим интересуются силовики. После чего начался процесс обнюхивания силовиками мусульман. В итоге, силовиками были увезены те мусульмане, которые носили бороду, от кого шел запах благовония и не имевшие в данный момент при себе нижнего белья (трусов). Наличие трусов проверялось путем требования снятия штанов», - сообщал ранее Хамроев.