Мусульман в Москве обнюхивали и проверяли на наличие…нижнего белья

Правозащитник Бахром Хамроев сообщает о том, что произвол московских силовиков в отношении мусульман продолжается. Как показал себя путинский режим, ему далеко наплевать на то, что сейчас идет месяц Рамадан, мусульмане постятся и посвящают себя поклонению Всевышнему. Так, как сообщил Хамроев, 6 июня силовики в Москве прямо во время ифтара силовики задерживали мусульман, избивали и увозили их в отдел. Уже на следующий день мусульман, в прямом смысле слова, обнюхивали и проверяли на наличие…нижнего белья.

«7 июня рано утром в продовольственном центре «Фуд Сити» Москвы силовиками проведен очередной антиисламский рейд, в ходе которого всем был задан вопрос о местонахождении мечети, в котором они молятся. После чего их отвели в сторонку и спросили, кто из задержанных находится без трусов. Многим мусульманам было невдомек, к чему такой вопрос, почему этим интересуются силовики. После чего начался процесс обнюхивания силовиками мусульман. В итоге, силовиками были увезены те мусульмане, которые носили бороду, от кого шел запах благовония и не имевшие в данный момент при себе нижнего белья (трусов). Наличие трусов проверялось путем требования снятия штанов. Этот метод преследования мусульман начал практиковаться лет десять тому назад на Кавказе, (Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии), а теперь этот безумный метод осваивают в центре Москвы», - сообщает правозащитник у себя на странице в Facebook.

При этом он подчеркивает, что местонахождение задержанных мусульман остается неизвестным. В связи с этим правозащитник и родственники пропавших собирают информацию, чтобы их найти.