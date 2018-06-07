Правозащитник: в Москве силовики избили мусульман во время ифтара

Путинский режим в очередной раз подверг мусульман преследованию в Рамадан. В Священный месяц было вынесено несколько обвинительных приговоров в отношении мусульман, прошли обыски в домах и квартирах мусульман, была разрушена мечеть в Крыму, арестован имам из Пензенской области и многое другое. На этот раз в Москве силовики совершили облаву на постящихся мусульман прямо во время ифтара. Об этом сообщил на своей странице в Facebook правозащитник Бахром Хамроев.

«Всех подряд бьют ОМОН и ФСБ, спецоперация по улице города Москвы Монтажная, дом 9 строения 1, пострадавший много. Весь этот беспредел во время разговения Ифтар начался и ещё продолжается по адресу город. Москва. Улица Монтажная дом 9 строения 1», - сообщил вчера вечером Бахром Хамроев.

Вероятно, силовики решили провести показательную акцию по задержанию нелегальных мигрантов, не считая нужным проявить малейшее уважение к месяцу Рамадан и постящимся мусульманам.

«По пятницам всегда против мусульман рейды проводились. Не совсем в этот раз характерно. ОМОН и ФСБ проводили рейд во время разговение Ифтар мусульман, сначала без проверки паспортных данных всех таджиков, кыргызов и узбеков избили, у одного из граждан Таджикистана после нескольких полицейских ударов опухли ноги - Расулов Хабибуллох Файзуллаевич 1988 г. р. Я сейчас вызвал скорую помощь, и силовики вынуждены были их пропустить к задержанным. Точно знаю, некоторых трудовых мигрантов начали прятать от глаз медиков сотрудники силовой структуры. Пока я буду в этом здание, чтобы освободить до последнего невиновного - женщин и мужчин. Опубликую фото скорой помощи и задержанных. Увезены несколько граждан Киргизии и Таджикистан в отделение полиции Богородской ОВД по адресу город Москва улица Монтажная дом 9. Строения 1», - сообщил также Бахром Хамроев.