Среда обитания

Дело избитого в Москве дагестанского студента не расследуется

8 июня в 17:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Родственники избитого в Москве дагестанского студента-отличника Амира Абумуслимова заявляют, что расследование инцидента не проводится.

По словам тети Амира Амины Абумуслимовой, отморозки,  после избиения которыми ее племянник впал в кому, остаются на свободе.

«Дело никак не двигается», – сказала Амина Абумуслимова.

По ее словам, все ждут, когда избитый студент-медик пойдет на поправку и даст показания. «Самое главное – зачинщики конфликта в тени», – сообщает тетя Амира.  

Как отмечал приятель Амира, гулявший с ним в 12 мая в Москве,  молодые люди спортивной внешности начали на пустом месте задирать его. Обвиняемый Анвар Батиров «пришел на помощь» друзьям и пустил в ход кулаки. В этой компании было несколько человек, но задержан только Батиров. После удара в голову Амир рухнул на землю и позже впал в кому.

«То есть Батиров действовал в интересах своих друзей, но они пока ходят безнаказанными, просто свидетели», – возмущается Амина Абумуслимова.

Состояние пострадавшего стабильно тяжелое. Несколько раз он открывал глаза, шевелил рукой и ногой, но полностью в сознание пока не приходил.

Подозреваемый Анвар Батиров  был арестован на два месяца. При этом выяснилось, что он профессионально занимался смешанными единоборствами.

Автор: Нуруль Иман
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