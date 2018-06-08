Дело избитого в Москве дагестанского студента не расследуется

Родственники избитого в Москве дагестанского студента-отличника Амира Абумуслимова заявляют, что расследование инцидента не проводится.

По словам тети Амира Амины Абумуслимовой, отморозки, после избиения которыми ее племянник впал в кому, остаются на свободе.

«Дело никак не двигается», – сказала Амина Абумуслимова.



По ее словам, все ждут, когда избитый студент-медик пойдет на поправку и даст показания. «Самое главное – зачинщики конфликта в тени», – сообщает тетя Амира.



Как отмечал приятель Амира, гулявший с ним в 12 мая в Москве, молодые люди спортивной внешности начали на пустом месте задирать его. Обвиняемый Анвар Батиров «пришел на помощь» друзьям и пустил в ход кулаки. В этой компании было несколько человек, но задержан только Батиров. После удара в голову Амир рухнул на землю и позже впал в кому.



«То есть Батиров действовал в интересах своих друзей, но они пока ходят безнаказанными, просто свидетели», – возмущается Амина Абумуслимова.



Состояние пострадавшего стабильно тяжелое. Несколько раз он открывал глаза, шевелил рукой и ногой, но полностью в сознание пока не приходил.



Подозреваемый Анвар Батиров был арестован на два месяца. При этом выяснилось, что он профессионально занимался смешанными единоборствами.