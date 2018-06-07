Оборотней в погонах из Центра «Э» Ингушетии оставили под стражей

Обвиняемые по нашумевшему делу Центра «Э» Ингушетии оставили под стражей. Такое решение принято сегодня Северо-Кавказским окружным военным судом по апелляционной жалобе обвиняемых. Они оспаривали меру пресечения в виде содержания под стражей.

«Суд оставил избранную меру пресечения без изменения всем обвиняемым», – сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Нальчикским гарнизонным военным судом в отношении обвиняемых экс-начальника Центра «Э» ингушетии Тимура Хамхоева, силовиков Андрея Безносюка, Мустафы Цороева и Алихана Бекова была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8 ноября.

Магомед Беков, Сергей Хандогин и Иса Аспиев находятся до 8 ноября под домашним арестом.

Напомним, в Нальчике идет громкий процесс экс-сотрудниками Центра «Э» и УФСБ Ингушетии. Бывших полицейских обвиняют в убийстве, пытках, грабеже, подделке документов и превышении должностных полномочий.

На данный момент в суде идет стадия допроса свидетелей обвинения. Стоит отметить, что допрашиваемые силовики-коллеги обвиняемых отказываются от ранее данных показаний, которые были даны против обвиняемых. Они ссылаются на забывчивость и на то, что не читали протоколы, когда подписывали их.