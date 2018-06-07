В Крыму силовики арестовали мусульманина

Вчера в Крыму российские силовики задержали мусульманина. События произиошли в городе Старый Крым. Задержанным оказался местный житель Абдурахман Рустамов.

Адвокат Маммет Мамбетов сказал, что его могут обвинить в связи с запрещенной в России группировкой «Исламское государство».

«Рано утром, когда проводился обыск, жена слышала, что в постановлении о проведении обыска, которое зачитывали ее мужу звучало обвинение в причастности к террористической организации «ИГИЛ». Кроме этого Рустамову скорее всего вменят незаконное хранение оружия, поскольку при обыске якобы была обнаружена граната. Сам Рустамов по национальности является дагестанцем и долгое время восстанавливал в Крыму потерянные ранее документы», – рассказал адвокат.

По словам супруги задержанного, во время обыска ее забрали в Феодосийский райотдел на допрос. По возвращению домой, она увидела, как из ее дома выносят вещи без составления протокола на изъятие.