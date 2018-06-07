Сионисты отказались освободить Ахед ат-Тамими

Власти сионистского образования Израиль отклонили ходатайство о смягчении наказания и досрочном освобождении 17-летней палестинской активистки Ахед ат-Тамими.

Комитет по досрочному освобождению тюрьмы «Римоним» рекомендовал оставить ат-Тамими под стражей мотивируя это тем, что она якобы является «носителем опасной идеологии».

Напомним, сионисты задержали 16-летнюю палестинку Ахед ат-Тамими и ее мать 19 декабря 2017 года, ворвавшись в их дом в городе Рамаллах на оккупированном Западном берегу реки Иордан.



Девушка была приговорена к 8 месяцам тюремного заключения. Ей было предъявлено обвинение в «нападении» на израильских солдат.



Стоит отметить, что бесстрашную юную палестинку еще в 2012 году в Стамбуле была удостоенной награды за смелость «Ханзала» за борьбу с израильскими военными после задержания ее брата.



Тогда весь мир узнал об Ахед как о девушке, которая противостоит сионистким военным.