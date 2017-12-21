Сионисты арестовали знаменитую юную палестинку

Силы сионистского оккупационного режима арестовали известную активистку палестинского сопротивления, 16-летнюю Ахед Тамими.

В 3 часа ночи в дом, где она проживает со своей семьей на Западном берегу, ворвались сионистские амбалы, скрутили девушку и увезли в израильскую полицию.

Ахед Тамими известна участием в акциях протестов против сионистских оккупантов, в том числе, бесстрашными словесными перепалками с их карателями.

На данный момент сионистские полицаи говорят о ее задержании на 10 дней, однако, один из их министров заявил, что девушка должна провести всю жизнь в тюрьме, так как неисправима.