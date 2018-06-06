Крымнаш: в месяц Рамадан путинские вандалы разрушили мечеть (Видео)

В путинской России мечети разрушают, закрывают и запрещают их строить. Теперь эта практика распространилась и в присоединенном Крыму. Так, в священный месяц Рамадан была снесена мечеть «Ар-Рахман» в Симферопольском районе, которую местные жители строили на собственные средства.

Вандалы снесли мечеть 1 июня. Разрушили ее представители частной фирмой «Акура».

Публичные слушания по вопросу сноса мечети и домов га массиве «Стрелковая» проводились либо с явными нарушениями, либо вовсе срывались провокаторами.

По словам адвоката Маммета Мамбетова, «Акура» так и не предоставила общине микрорайона «Стрелковая» решение суда на снос мечети.

Ранее активисты в борьбе за мечеть написали письмо в адрес муфтия Крыма Эмирали Аблаева. Однако муфтий решил отмежеваться от решения этой проблемы мусульман. Пресс-служба его ведомства ответила, что «Муфтият не имеет полномочий и желания участвовать в политических делах».

Владельцы домов в массиве «Стрелковая» также обратились к Путину, а также к российским муфтиям поддержать их «отчаянную борьбу с творящимся в Крыму чиновничьим беспределом за сохранение домов и мечетей, построенных своими руками и за свои средства, для себя, своих детей и будущих поколений крымчан».

Мечеть «Ар-Рахман» была нагло разрушена вандалами так называемого «Русского мира» при молчаливом согласии мусульманских лидеров. И все это произошло в месяц Рамадан.