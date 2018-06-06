Заключенного обвинили в терроризме за устный комментарий новостного сюжета

В одной из российских колоний возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего заключенного, который якобы поддержал действия так называемых боевиков во время просмотра новостей по телевизору. Против него СКР по Кировской области возбудил уголовное дело по признакам публичных призывов к осуществлению террористической деятельности или публичному оправданию терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК РФ).

«По версии следствия, в период с января по февраль 2018 года подозреваемый, отбывая наказание в исправительном учреждении, при просмотре новостного сюжета, освещающего преступную деятельность террористической организации, в присутствии других осужденных совершил публичное оправдание терроризма, выразив слова одобрения и поддержки действий боевиков», — сообщается на сайте ведомства.

В каком исправительном учреждении и по какой статье мужчина отбывает наказание, не сообщается. Также неизвестно, какие именно слова заключенного силовики расценили как оправдание терроризма.