В Алжире крупная авиакатастрофа: погибло более 250 человек

По меньшей мере 257 человек погибли в результате падения военного самолета на севере страны.

В Алжире произошла крупная авиакатастрофа, в результате которой погибло не меньше 257 человек. Военно-транспортный самолета Ил-76 рухнул в провинции Блида близ аэропорта города Буфарик.

Местные СМИ сообщают, что катастрофа произошла сегодня в начале 9 часов утра. Самолет перевозил десятки военных и оборудование.

На место падения отправлено 14 карет скорой помощи и 10 пожарных машин. Сообщается, что спасатели извлекают из-под обломков десятки тел.